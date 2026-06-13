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Spor

Beşiktaş rotasını İtalya'ya çevirdi! Kartal, Juventus'un kalecisine göz dikti

Yeni sezon için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Juventus'ta forma giyen kaleci Michele Di Gregorio'yu gündemine aldı.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
Beşiktaş rotasını İtalya'ya çevirdi! Kartal, Juventus'un kalecisine göz dikti
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Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni kalecisini de İtalya'da buldu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, kaleci transferi için Juventus forması giyen Michele Di Gregorio'yu gündemine aldı.

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da tecrübeli file bekçisini kadroda görmek istediği öne sürüldü.

Haberde, Juventus yönetiminin Di Gregorio'nun ayrılığına tamamen kapalı olmadığı ancak bonservis bedelinde herhangi bir indirime gitmeye niyetli olmadığı ifade edildi.

15 MİLYON EURO İSTENİYOR

İtalyan kulübünün 28 yaşındaki kaleci için yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın bu seviyedeki bir bonservis bedelini karşılayıp karşılamayacağının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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