Beşiktaş, Sabitzer için Bayern Mühih ile anlaştı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, orta saha transferinde rotasını Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'e çevirmişti.

İLK TEMAS KURULDU

Son şampiyonun geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a kiraladığı 29 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer'in Bayern'e dönmesi sonrasında harekete geçen Kara Kartal, ilk teması kurdu.

BAYERN'DEN OLUMLU YANIT

Bundesliga deviyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun durumunu soran idareciler, kiralama önerisi sundu. Beşiktaş'ın menajerler aracılığıyla yaptığı bu temasa Bayern Münih'ten olumlu yanıt geldi.

BEŞİKTAŞ'A İZİN VERİLDİ

Kırmızı-Beyazlılar, Sabitzer'i yeni sezonda başka bir takıma kiralık olarak göndermeye olumlu baktıklarını iletti. Bayern, oyuncuyla görüşülmesi konusunda Beşiktaş'a izin vererek, eğer Sabitzer ikna edilirse kiralama konusunda kulübün görüşünün pozitif olduğu aktarıldı.

42 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ!

Bayern Münh'ten gelen bu geri dönüşün ardından Siyah-Beyazlılar, Avusturyalı futbolcuyla menajeri aracılığıyla pazarlıklara bu hafta içinde başlayacak. Kariyerinde daha önce; Rapid Wien, Leipzig ve Salzburg kulüplerinde forma giyen Sabitzer, 2 yıl önce 15 milyon Euro karşılığında Bayern'e geçiş yapmıştı.

OPSİYON OLACAK

O dönemler piyasa değeri 42 milyon Euro'ya kadar yükselen, ancak sonrasında düşüşe geçen oyuncunun şu andaki kadro değeri 20 milyon Euro bandında... Beşiktaş, eğer oyuncuyu ikna ederse Bayern'le masaya oturduğunda satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak.