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Beşiktaş, Sadık Çiftpınar transferinde sona yaklaştı

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'nin de istediği Sadık Çiftpınar transferine yoğunlaştı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sadık Çiftpınar için Yeni Malatyaspor ile temas geçti.

Pepe'nin ayrılmasının ardından stopere de takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isim Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar.

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'a gelmek istemesi yönetimin en önemli kozu durumunda.

BEŞİKTAŞ TAKAS TEKLİF EDİYOR

Siyah-beyazlılar takas için akla gelen isimlerden Cyle Larin'in şimdilik takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Malatyaspor'a Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i de önerecek. Takas ihtimalinin ortadan kalkması halinde ise bonservis pazarlığına başlayacak.

Öte yandan takımdan gönderilmek istenen futbolculardan Vagner Love'ın menajeri aracılığıyla Brezilya kulüpleriyle resmi temaslarda olduğu öğrenilirken, diğer oyuncular Gökhan Töre, Cyle Larin ve Tolga Zengin'de şu ana kadar olumlu bir gelişme olmadığı bildirildi.

(DHA)

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