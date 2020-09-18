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Spor

Beşiktaş sağ bek transferinde DeAndre Yedlin ile anlaştı

Beşiktaş sağ bek arayışlarında daha önceden de görüştüğü ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

18 Eylül 2020 Cuma 18:22 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 18:22
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Sağ bek transferi için temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş'ın, Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, sözleşmesini feshedecek 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

20 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Newcastle'da geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon euroya transfer edilirken zaman zaman yedek kulübesinde kaldı.

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