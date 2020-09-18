Beşiktaş sağ bek transferinde DeAndre Yedlin ile anlaştı

Sağ bek transferi için temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş'ın, Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, sözleşmesini feshedecek 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
20 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Newcastle'da geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon euroya transfer edilirken zaman zaman yedek kulübesinde kaldı.