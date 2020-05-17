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Spor

Beşiktaş sağ beke Ahmet Oğuz'u transfer edecek

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün ayrılma ihtimali üzerine Beşiktaş Yönetimi, sağ bek arayışlarına başladı. Son dakika haberine göre Siyah beyazlıların gündeminde Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz var...

17 Mayıs 2020 Pazar 13:55 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 14:03
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Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere imza atacak olan Beşiktaş'ın, sağ bek transferi doğrultusunda son olarak gündemine Gençlerbirliği’nde forma giyen Ahmet Oğuz’u aldığı iddia edildi. 

Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı olan ve bir milyon Euro’luk sözleşme fesih bedeli bulunan 27 yaşındaki sağ bek, ek olarak stoper ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da birçok bölgede forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle tecrübeli futbolcunun takıma kazandırılmasına sıcak baktığı konuşuluyor.

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