23'te Cengiz sakatlandı, yerini Rashica'ya bıraktı. 46'da Jota Silva'nın yerine Abraham oyuna girdi. Zafer hata yapsa da maç genelinde çok başarılıydı.

Henüz 7'nci dakikada Gökhan'ın hatasını affetmeyen Mohamed Bayo, konuk ekibi öne geçirdi. Gaziantep hocası, Beşiktaş'ın evladı Burak Yılmaz gole sevinmedi. Sonra, yoğun Beşiktaş baskısı vardı ama fırsatlar bir bir harcandı. Gaziantep kalecisi Zafer'in kolay pozisyonda El Bilal Toure'ye ikram ettiği golle skor da 1-1 oldu. Sonra Rus ruletine dönen oyun ikinci yarı olacakların öncüsü gibiydi. 66'da M.Bayo, bu kez Emirhan'ı ekarte edip, yeniden attı. Abraham 4 dakika sonra harika bir kafayla karşılık verdi. Kalan sürede Beşiktaş'ın baskısı sonuç vermeyince haftaya çıkacağı Trabzonspor deplasmanı öncesi bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Hakem ise yine gündem oldu...