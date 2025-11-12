İSTANBUL 17°C / 11°C
Beşiktaş sahasında Dolomiti Energia'yı ağırlayacak

BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş GAİN bugün sahasında İtalyan ekibi Dolomiti Energia ile karşılaşacak.

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında bugün İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 82-79 mağlup oldu.

Dolomiti Energia ise üçer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada kendine yer buldu.

