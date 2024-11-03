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Spor

Beşiktaş sahasında galip

Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Belediyespor Eker'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA3 Kasım 2024 Pazar 17:18 - Güncelleme:
Beşiktaş sahasında galip
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Beşiktaş: Hümay Fırıncıoğlu, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir (Gizem Güreşen, Merve Tanıl, Brakocevic, Derya Güç, Begüm Kaçmaz)

Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Ezgi Uludağ, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işıl Öz, Melis Bükmen)

Setler: 25-17, 22-25, 21-25, 25-18, 15-10

Süre: 133 dakika (26, 30, 30, 29, 18)

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