Beşiktaş sahasında galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Beşiktaş: Hümay Fırıncıoğlu, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir (Gizem Güreşen, Merve Tanıl, Brakocevic, Derya Güç, Begüm Kaçmaz)
Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Ezgi Uludağ, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işıl Öz, Melis Bükmen)
Setler: 25-17, 22-25, 21-25, 25-18, 15-10
Süre: 133 dakika (26, 30, 30, 29, 18)