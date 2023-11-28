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Spor

Beşiktaş, sahasında tek sayı farkla yenildi!

FIBA Avrupa Kupası karşılaşmasında Beşiktaş evinde konuk ettiği Panathinaikos'a 80-79 mağlup oldu.

AA28 Kasım 2023 Salı 22:49 - Güncelleme:
Beşiktaş, sahasında tek sayı farkla yenildi!
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 80-79 yenildi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu zirvede tamamladı ve üst tura yükseldi.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Dumitru Stasiev (Moldova)

Beşiktaş: Yueru Li 22, Lazic 5, Elif Bayram 8, Nogic 26, Evans 16, Krivacevic 2, Şuğranur Sönmez

Panathinaikos: Stamolamprou 9, Pavlopoulou 19, Cvitkovic 14, Alleyne 18, Jones 16, Sotiriou 4, Alexandri, Theodoromanolaki, Chairistanidou

1. Periyot: 20-19

Devre: 41-39

3. Periyot: 64-57

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