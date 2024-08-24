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Spor

Beşiktaş sakatlığı duyurdu! İşte Necip Uysal'ın son durumu

Beşiktaş, deneyimli savunmacı Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
Beşiktaş sakatlığı duyurdu! İşte Necip Uysal'ın son durumu
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Beşiktaş'a kaptanı Necip Uysal'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılar, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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