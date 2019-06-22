31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Sami Khedira için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Juventus’tan ayrılmak istediğini açıklayan Sami Khedira’nın abisi ve menajeriyle ilk teması sağladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferde genellikle düşük maliyetli isimlere yönelen Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş yönetimi, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Sami Khedira'ya kanca attı. Beşiktaş yönetiminin çok gizli bir şekilde Alman orta alan oyuncusunun abisi ve menajeri olan Denny Khedira ile ilk teması sağladığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde Sami Khedira ile yüz yüze görüşmeyi planlıyor. 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce R.Madrid formasını da giyen Khedira, Almanya ile Dünya Şampiyonluğu yaşadı.

(Takvim)

Bakan Soylu´dan FOX TV´ye: Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da yangın faciası: Çok sayıda ölü var

İstanbul'da yangın faciası: Çok sayıda ölü var

Cumhur İttifakı’ndan sandık ordusu  

Cumhur İttifakı’ndan sandık ordusu  

Sentene Ana'nın umuda yolculuğu

Sentene Ana'nın umuda yolculuğu

Borsa İstanbul’dan yeni hamle

Borsa İstanbul’dan yeni hamle

İP’te Demirtaş çatlağı başgösterdi

İP’te Demirtaş çatlağı başgösterdi

Sultan Abdülhamid çizdirdi: Altın değerinde

Sultan Abdülhamid çizdirdi: Altın değerinde

24 yaşındaki Ayşenur ölümcül karışım kurbanı

24 yaşındaki Ayşenur ölümcül karışım kurbanı

Yolun dışında, doğanın içinde olmak: Offroad

Yolun dışında, doğanın içinde olmak: Offroad
 

POPÜLER HABERLER

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Teröristlerin korkulu rüyası 'Amanos kartalları'

Teröristlerin korkulu rüyası 'Amanos kartalları'

İstanbul'da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

İstanbul'da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

Bildiğiniz döner gibi görünüyor ama içinde 1 gram et yok!

Bildiğiniz döner gibi görünüyor ama içinde 1 gram et yok!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA