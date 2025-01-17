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Spor

Beşiktaş, Samsunspor maçına hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 21:25 - Güncelleme:
Beşiktaş, Samsunspor maçına hazır
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktik ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta arka adale grubundan ağrı yaşayan Bakhtiyor Zaynutdinov, MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti sebebiyle riske edilmeyerek Samsunspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

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