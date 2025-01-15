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Spor

Beşiktaş, Samsunspor mesaisinde

Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
Beşiktaş, Samsunspor mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik ve minyatür kale maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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