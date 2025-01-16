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Spor

Beşiktaş, Samsunspor mesaisinde

Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
Beşiktaş, Samsunspor mesaisinde
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası yapılan taktik hazırlığın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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