Beşiktaş, Samsunspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'de dün oynanan Sipay Bodrum FK maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 14 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.