İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Samsunspor mesaisine başladı
Spor

Beşiktaş, Samsunspor mesaisine başladı

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Karadeniz ekibi Samsuspor'u konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

AA12 Ocak 2025 Pazar 14:30 - Güncelleme:
Beşiktaş, Samsunspor mesaisine başladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'de dün oynanan Sipay Bodrum FK maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 14 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.