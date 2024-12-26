Beşiktaş: Şanlı bayrağımız, ait olduğu yerde

Beşiktaş Kulübü ile Süleyman Seba Kompleksi'ndeki kiracı arasındaki arma krizi çözüldü. Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı ve Başkan Hüseyin Yücel'in 29 Aralık'ta yapılacak seçimdeki yönetim kurulu listesinde bulunan Önder Yiğit, Süleyman Seba Kompleksi'ne giderek kiracı şirketin yetkilisi Yaşar Aşçıoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan kiracı şirket yetkilisi Yaşar Aşçıoğlu, "Tatsız konular bunlar. Bu kadar tatsızlık içerisinde bunların yaşanması hiç hoş olmadı. Kimin ne olduğu bellidir. Beşiktaş camiasına haklı olduğu davada kimse karşı çıkamaz. Dün yapılan haksız, hukuksuz bir müdahalede buraya bayrak, tabela asılmaya kalkıldı. Bu hukuksuz davranışa tabii ki haklı olarak ben karşı çıktım. Bu sabah Serdal Adalı başkanım beni davet etti, bulunduğu mekana gittim. Kendisi bana rica etti, 'Değerli kardeşim, biz seninle beraber böyle bir proje, böyle bir eser yaptık. Bu tatsızlıklar bize yakışmıyor gelin burada sulh olalım, anlaşalım. En azından başkanlık yarışı sürecince bu tatsızlığı ortadan kaldıralım. Evet hukuken haklı olabilirsin, onu bilmiyorum. Ama bu süreçte bu bayrağı, bu tabelayı buraya asmak istiyorum' dedi ve beni nazik konuşmalarıyla, güzellikle ikna etti. Ben de 'Peki' dedim. Halen hukuki hakkı yok ama olsun Beşiktaş istiyorsa Beşiktaş için ben her şeye varım. Akabinde Hüseyin başkan beni aradı 'Yaşar bey sizden rica ediyorum bu tabelayı açmak noktasında. Bunu yap benim için' dedi. O da çok güzel sözler kullandı. 'Başkanım dünkü hukuksuz iş ne olacak' dedim. 'Lütfen onları unut. Senden rica ediyorum yeni yönetimde otururuz bir şekilde anlaşırız' dedi ve beni ikna etti. Nazik konuşmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Her iki başkan adayına da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI: BÖYLE BİR ŞEYDEN FAYDALANMA GİBİ BİR AMACIM YOK

Bundan sonra Beşiktaş'a ait her mülke arma asacaklarını söyleyen Serdal Adalı, "Sürecin sonuna geldik sayılır, tamamlandı. Bu geçtiğimiz bir senede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet bir sene uğraştılar ama bugün sabah kısmet oldu. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bugün olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş'ın mallarını korumaya, sahip çıkmaya ve Beşiktaş'ın bir kuruşunu kimseye yedirtmemek için yola çıktık. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. İnşallah bugün bu armayı binaya asacağız. Sonrasında da diğer harfleri tamamlayacağız. Bundan sonra da Beşiktaş'a ait her mülkün üstüne de mutlaka armanızı asacağız. Bunu da camiama belirtmek istiyorum. Tüm taraftar derneklerine, yine emek veren Hüseyin başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan Önder Yiğit ise "Başkanımızın Yaşar Bey'le görüşmeleri sonucunda şu an armamızı buraya getirdik. Birazdan da kulübümüzün kendi vinci gelecek arkasından da harflerimiz asılacak, tamamlanacak. Beşiktaş için canı gönülden bundan sonraki süreç için hepimiz takipçisi olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Beşiktaş arması binaya asıldı.

Bundan sonra Beşiktaş'a ait her mülke arma asacaklarını söyleyen Serdal Adalı, "Sürecin sonuna geldik sayılır, tamamlandı. Bu geçtiğimiz bir senede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet bir sene uğraştılar ama bugün sabah kısmet oldu. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bugün olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş'ın mallarını korumaya, sahip çıkmaya ve Beşiktaş'ın bir kuruşunu kimseye yedirtmemek için yola çıktık. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. İnşallah bugün bu armayı binaya asacağız. Sonrasında da diğer harfleri tamamlayacağız. Bundan sonra da Beşiktaş'a ait her mülkün üstüne de mutlaka armanızı asacağız. Bunu da camiama belirtmek istiyorum. Tüm taraftar derneklerine, yine emek veren Hüseyin başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan Önder Yiğit ise "Başkanımızın Yaşar Bey'le görüşmeleri sonucunda şu an armamızı buraya getirdik. Birazdan da kulübümüzün kendi vinci gelecek arkasından da harflerimiz asılacak, tamamlanacak. Beşiktaş için canı gönülden bundan sonraki süreç için hepimiz takipçisi olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Beşiktaş arması binaya asıldı.