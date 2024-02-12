Beşiktaş, Santos'la golü bulamıyor! 44 yıl sonra bir ilk yaşandı

Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlılarda 44 yıl sonra bir ilk yaşadı.

Santos, 1980'den bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk altı Süper Lig maçının dördünde gol sevinci yaşayamayan ilk teknik direktör oldu.

Beşiktaş'ta en son böyle bir durumu Dorde Milic yaşamıştı. (5 maç; Kasım-Aralık 1980)

Beşiktaş'ın Santos'la ligde aldığı sonuçlar şu şekilde;

Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük

Pendikspor 4-0 Beşiktaş

Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor

Sivasspor 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Trabzonspor

Kayserispor 0-0 Beşiktaş

KUPA'DA 2 MAÇTA GALİBİYET

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı. Beşiktaş bu maçlarda Eyüpspor'u 4-0, Antalyaspor'u ise 2-1 mağlup etti.