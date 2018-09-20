Beşiktaş Sarpsborg şifresiz canlı izleme yolları | UEFA Avrupa Ligi BJK Sarpsborg canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş Sarpsborg canlı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. BJK Sarpsborg canlı yayın için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi’ndeki siyah beyazlı temsilcimiz saat 19:55’te sahası Vodafone Park’ta Norveç ekibi Sarpsborg’u konuk edecek. Peki, Beşiktaş Sarpsborg canlı izleme yolları neler? BJK Sarpsborg maçı şifresiz nasıl izlenir yayıncısı kim? Ülkemizde son günlerde yaşanan yayıncı krizleri UEFA Avrupa Ligi’ni de etkiledi. Bu nedenle maçın hangi kanalda yayınlanacağına dair belirsizlik sürüyor. Ancak haberimizde bulunan linke tıklayarak Beşiktaş Sarpsborg maçını canlı izleyebilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. Sarpsborg, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında karşılaşacaği beşinci Norveç takımı. Temsilcimiz, Norveçli rakipleriyle bugüne kadar oynadığı sekiz maçın üçünden galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ SARPSBORG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Babel, Larin

Saprsborg: Vasyutin, Horn, Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Heintz, Jörgensen, Tveita, Askar, Zachariassen, Mortensen

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.

- Gözler forvette olacak

Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşmada gözler forvet bölgesinde görev yapacak futbolcuda olacak.

İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadrosunda Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek bulunuyor. Zaman zaman Ryan Babel'i de ileri uçta görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş'in elindeki isimlerden hangisine forvet olarak görev vereceği yapılacak son taktik idmanın ardından netleşecek.

- Sarpsborg, Avrupa'ya hızlı başladı

Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi.

Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 211. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç'in Sarpsborg ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 211. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

- "Kupa 2"de 109. maçı

Siyah-beyazlılar, Sarpsborg mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 109. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 108 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 50 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 173 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.

- 3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

- 8. kez gruplarda mücadele edecek

Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve daha sonra UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda 8. kez grup aşamasında yer alacak.

Siyah-beyazlılar, bu kupada daha önce 5 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de direkt olarak grup aşamasında mücadele etti. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

2010-2011 sezonunda bir kez daha Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. Bir sonraki sezon yine bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı.

2014-2015'te yeniden Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı. Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde yine grupta mücadele etti ancak 3. olarak Avrupa'ya veda etti.

- Norveç ekipleriyle 9. maç

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta üçer galibiyet ve yenilgiyle, 2 beraberlik aldı.

Norveç takımlarına 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 11 gol gördü.

Beşiktaş ile Sarpsborg, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

- En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 6 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Jeremain Lens ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, evinde kolay kaybetmiyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta müsabakasında Vodafone Park'ta Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaşacak Beşiktaş, iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, evindeki son 3 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin

Sarpsborg şehrini yakından tanıyalım

Sarpsborg, Norveç'te yer alan bir şehirdir. Sarpsborg 08 takımı 2008 yılında kurulmuştur. 1903 yılında kurulan Sarpsborg takımının kapanmasının ardından 2008 yılında el birliğiyle yeniden kurulan Sarpsborg 08, son halini 2009 yılında almış ve sahalara çıkmıştır.

Norveç'te yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığı bir şehrin takımı olan Sarpsborg, nüfusunun az olması sebebiyle Fredrikstad ile birleşmiştir. Norveç'in nüfus bakımından 8. en büyük kentsel alanıdır. 2009 Temmuz'unda hesaplanan verilere göre şehirde 101,698 kişi yaşamaktadır. 42,803'i Sarpsborg'lu 58,895'i ise Fredrikstadlıdır.

Sarpsborg nasıl bir takım? Sarpsborg takımı son durumu

Sarpsborg'un Transfermarkt'a göre mevcut piyasa değeri 7.6 milyon euro seviyesinde. Norveç Ligi'nde geride kalan 22 haftada 9 kez kazanan, 5 kez berabere kalan ve 8 maçtan yenik ayrılan Sarpsborg, 32 puanla 7. sırada yer alıyor. Takımın en golcü ismi 22 maçta attığı 8 golle Danimarkalı Patrick Mortensen.