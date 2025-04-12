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Spor

Beşiktaş savunmada alarm veriyor: Solskjaer iki farklı plan deniyor

Süper Lig'de zorlu Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta savunma hattı adeta çöktü. Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha'nın yanı sıra Emirhan Topçu sakatlandı, Necip hazır değil, Zaynutdinov ve Uduokhai'nin dönüşü ise zaman alacak. Solskjaer ise iki farklı plan üzerinde çalışıyor.

Akşam12 Nisan 2025 Cumartesi 08:20 - Güncelleme:
Beşiktaş savunmada alarm veriyor: Solskjaer iki farklı plan deniyor
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Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, kritik Başakşehir maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlılarda, Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart cezalısı durumundayken Emirhan Topçu adalesinden sakatlık yaşadı. Necip Uysal henüz hazır değilken, Zaynutdinov ve Uduokhai'nin ise sakatlıklarından dolayı dönmeleri uzun sürecek. Beşiktaş'ta Paulista stoper olarak kalan tek sağlıklı oyuncu. Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 2 plan üzerinde duruyor.

ONUR DA STOPERDE OLABİLİR

İlk plan 3'lü savunma... Norveçli çalıştırıcı, Kasımpaşa maçının ikinci yarısındaki gibi Svensson, Paulista ve Masuaku'dan oluşan üçlü savunma oynama ihtimali yüksek. Diğer seçenek ise Onur Bulut'un sağ stoperde Paulista'nın yanına geçmesi üzerine oldu. Ancak Svensson'un sakatlığında bile Onur'a asıl bölgesi sağ bekte görev verilmeyerek Tayyip Talha oynatılmıştı.

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