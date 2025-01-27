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Spor

Beşiktaş savunmasının başı sakatlıklarla belada

Beşiktaş savunması bu sezon yaşanılan sakatlıklardan oldukça muzdarip. Siyah beyazlı ekipte Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal'ın ardından Jonas Svensson ile Emirhan Topçu da sakat oyuncular listesine eklendi.

TRT Spor27 Ocak 2025 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Beşiktaş savunmasının başı sakatlıklarla belada
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda devre arasında Jonas Svensson, kasık bölgesinde ağrı hissettiği için yerini Onur Bulut'a bıraktı. 71. dakikada ise Emirhan Topçu yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Emirhan'ın yerine Bahtiyar Zaynutdinov oyuna girerken stoper bölgesindeki sakatlıklara bir yenisi eklendi. Genç futbolcunun durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat edilmesinin ardından tedavi sürecini sürdürürken Tayyip Talha Sanuç da henüz iyileşemedi.

Siyah-beyazlılarda kaptan Necip Uysal ise sezon başında yaşadığı ağır sakatlığın ardından henüz sahalara dönemedi.

Emrecan Terzi de geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.

Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası takımda an itibarıyla sakatlığı bulunmayan tek stoper Felix Uduokhai. Mevcut isimlerden birinin sahaya dönememesi durumunda Udokhai'nin partneri olarak Bahtiyar Zaynutdinov bu süreçte sahada yer alacak.

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