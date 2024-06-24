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Spor

Beşiktaş savunmaya takviye için harekete geçti!

Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında Torino ile sözleşmesinin sonuna gelen Ricardo Rodriguez için devreye girdi.

24 Haziran 2024 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Beşiktaş savunmaya takviye için harekete geçti!
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Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.

GÖZLER İSVİÇRELİ SAVUNMACIDA

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Torino ile sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Rodriguez için harekete geçti.

Haberin detaylarında 31 yaşındaki İsviçreli sol bek ile Torino arasında herhangi bir şekilde sözleşme iletişimine geçmediği ve Rodriguez takımdan ayrılacağı söylendi.

Ayrıca Ricardo Rodriguez için Beşiktaş'ın yanı sıra Inter Miami, Al Shabab ve Augsburg'un da devrede olduğu söylendi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 37 resmi maça çıkan Ricardo Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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