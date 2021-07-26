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Spor

Beşiktaş, Schalke'den Levent Mercan'ın peşinde

Beşiktaş, Schalke 04'ün Türk asıllı orta sahası Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyor.

DHA26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:59
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Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Yabancı kuralının çıkmasının ardından gurbetçi oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı takibe aldı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent Mertcan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.

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