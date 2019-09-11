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Beşiktaş scoutları, Slovak sol bek David Hancko için özel rapor hazırladı

Beşiktaş scout ekibi, Finlandiya - Yunanistan maçından sonra Macaristan - Slovakya maçından da özel rapor hazırladı.

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Beşiktaş scout ekibi, milli arada boş durmadı. Finlandiya-Yunanistan maçında Pyry Soiri'yi beğenen siyah-beyazlıların izleme ekibi, Slovakya'nın Macaristan'ı deplasmanda yendiği maçı takip altına aldı.

Scoutların Slovakya'nın sol beki David Hancko'dan etkilendiği ve futbolcu hakkında özel rapor hazırladıkları belirtildi.

BONSERVİSİ FIORENTINA'DA

Bonservisi Fiorentina'da bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sparta Prag'a kiralanmıştı. 2023 yılına kadar Fiorentina ile sözleşmesi bulunan Hancko, 4 kez Slovakya milli takımında oynadı.

Scout ekibinin beğendiği bir başka isim 24 yaşındaki Pyry Soiri ise Danimarka'nın Esbjerg takımında oynuyor ve sağ kanat pozisyonunda görev alıyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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