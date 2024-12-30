Geçen yıl Serdal Adalı ile girdiği yarışı kazanan ancak görev süresinde 1 yılı doldurmadan yaşanan kaos nedeniyle istifa eden Hasan Arat'ın ardından dün Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli kongre gerçekleşti. Başkan Arat'ın istifasıyla görevi devralan fakat mayıs yerine aralık ayında seçime gideceğini ilan eden Yücel, eski başkan Arat gibi Serdal Adalı ile yarıştı. Seçimi farkla Adalı kazandı. Gergin başlayan ortam dostlukla bitti. İki başkan el ele tribünleri selamladı, birlik mesajı verdi.

KATILIM REKORU KIRILDI

Sinan Erdem'de gerçekleşen yarışa Siyah-Beyazlı üyeler büyük ilgi gösterdi, ek sandık kuruldu. Beşiktaş Genel Kurulu'nda 13 bin 158 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimdeki 12 bin 152 oy sayısı aşıldı. Yeni yıl sebebiyle katılımın 10 bin civarında olacağı tahmin ediliyordu ancak Siyah-Beyazlılar demokrasi şöleni yaşadı. İki taraf da bu katılım sayısının sürpriz olduğunu ifade etti. Serdal Adalı, tüm sandıklarda rakibi Hüseyin Yücel'e fark atarak rekor oranla başkanlık yarışını kazanan taraf oldu.

4'ÜNCÜ ADAYLIĞINDA KAZANDI

Daha önce 3 kez başkanlık için adaylığını koyan Adalı, "Bu seçimde son kez fedakarlık yapıyorum. Bir sonraki kongrede aday olmayacağım" demişti. Yeni Başkan böylece 4'üncü kongresinde seçimi kazandı. Hüseyin Yücel ise girdiği ilk seçim yarışını kaybetti. Olağanüstü kongre sebebiyle göreve gelen yeni Başkan Adalı, yaklaşık 6 ay sonra bir kez daha güvenoyu almak zorunda. SiyahBeyazlılar'da devre arasında yaşanacak süreç; yönetimin geleceğini belirleyecek...