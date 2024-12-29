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Spor

Beşiktaş seçimlerinde dostluk görüntüleri! Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel kucaklaştı

Beşiktaş'ta seçim heyecanı devam ediyor. Oy verme işlemi tamamlandı ve sayma işlemine geçildi. Bunun ardından ise başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı. İki başkan adayı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İHA29 Aralık 2024 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Beşiktaş seçimlerinde dostluk görüntüleri! Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel kucaklaştı
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Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kongre üyelerinin tezahüratları üzerine Adalı ve Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı.

Başkan adaylarının buluştuğu esnada üyeler de 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarında bulundu.

  • Beşiktaş seçim
  • Serdal Adalı
  • Hüseyin Yücel

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