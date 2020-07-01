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Spor

Beşiktaş, Sehic ile görüşmelere başladı

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışına başlayan Beşiktaş'a, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan İbrahim Sehic önerildi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:07
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Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius, Süper Lig sona ermeden alacaklarının ödenmediğini iddia edip kontratını tek taraflı olarak fesh etmişti. Bu durumun ardından yeni kaleci için girişimlerde bulunan ve Volkan Babacan, Sinan Bolat, Joe Hart ile Claudio Bravo gibi isimlerin üzerine yoğunlaşan Beşiktaş’a son olarak B.B. Erzurumspor’un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic’in önerildiği bildirildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki eldivenin taleplerini dinleyen yönetimin, 400 bin Euro oyuncu maaşı ve 150 bin Euro da menajer ücreti olmak üzere toplamda 550 bin Euro’luk (4.2 milyon TL) geri dönüş aldığı kaydedildi. Görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

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