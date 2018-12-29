Beşiktaş Semedo'nun peşine düştü

MALİ sıkıntıları gerekçe gösterip, Beşiktaş’tan ayrılan Pepe’nin boşluğunu yine bir Portekizli oyuncunun doldurması gündemde. Siyah-Beyazlı ekipte Enzo Roco’nun sakatlığı ve Domagoj Vida’nın da ayrılmaya yakın olması nedeniyle iki stoper transferi birden yapılması gündemde. İspanyol basını ise bunlardan birinin Ruben Semedo olacağını öne sürdü. As Gazetesi, Beşiktaş’ın Semedo ile ara transfer döneminde renklerine bağlamak için görüştüğünü, oyuncunun da bu girişimleri memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

İSPANYOLCA AĞIRLIKTA OLACAK

Haberde Pepe’nin ayrılması ve Enzo Roco’nun sakatlanmasıyla Beşiktaş’ın bu alanda büyük sorun yaşadığı da vurgulandı. Daha önce Sporting Lizbon’da forma giyen Semedo’nun sezon başında Villarreal tarafından, Huesca’ya kiraya verildiği de belirtilen haberde, Ricardo Quaresma’nın da Siyah-Beyazlı formayı giydiği hatırlatıldı. Semedo’nun transfer edilmesi halinde Beşiktaş’ta yine İspanyolca konuşan oyuncuların sayısında artış olacak. Özellikle savunmada Roco, Adriano ikilisiyle uyum durumu kolaylaşacak.

DUSKO TOSİC GERİ DÖNEBİLİR

Beşiktaş’ın stoper adayları arasında birçok isim geçiyor. Sezon başında Çin’e giden Dusko Tosic de geri dönmesi muhtemel isimlerden biri. Guangzhou forması giyen Tosic’in, Beşiktaş’ı yakından tanıması uyum problemini kolay aşmasını da sağlayacak. Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı, bunlardan birini göndermek ya da kiraya verme fikrine sıcak bakıyor. Dusko Tosic geçen sezon Çin Ligi’nde 13 karşılaşmada forma giydi ve 1 de gol attı.

(Aksam)