Beşiktaş Semedo'nun peşine düştü Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın gündeminde Portekizli Ruben Semedo var. İspanyol As Gazetesi, tapusu Villarreal’de olan ancak Huesca’ya kiralanan oyuncunun her an Kartal’a imza atabileceğini bildirdi.