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Spor

Beşiktaş Serdar Aziz için devrede

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz'i Beşiktaş'ın transfer etmek istediği iddia edildi. Serdar Aziz'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe dahil hiçbir kulüple görüşme yapmayacağı ve kararını lig bittikten sonra vereceği öğrenildi.

Haber Global28 Aralık 2021 Salı 12:02 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:06
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Fenerbahçe'yle sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli stoper Serdar Aziz'e Beşiktaş göz dikti. Sarı-lacivertli kulübün henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadığı tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş sezon başında da çok istemişti.

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2018-2019 sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamazsa sezon sonu serbest kalacak. Ancak Serdar'ın sezon sonuna kadar Fenerbahçe dahil hiçbir kulüple görüşme yapmayacağı öğrenildi.

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Haber Global'in haberine göre; ligin en kaliteli yerli stoperlerinden biri olan ve yabancı kuralından dolayı birçok kulübün kadrosunda görmek istediği Serdar Aziz için Beşiktaş'ın da ilgisi hala devam ediyor. Sezon sonu Beşiktaş dahil olmak üzere boşa çıkacak deneyimli futbolcuya birçok kulüp imza attırmaya çalışacak.

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Bu sezon 13 maçta forma giyen Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla toplam 77 maça çıkıp 8 gol kaydetti.

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