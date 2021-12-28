Haber Global 28 Aralık 2021 Salı 12:02 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:06

Fenerbahçe'yle sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli stoper Serdar Aziz'e Beşiktaş göz dikti. Sarı-lacivertli kulübün henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadığı tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş sezon başında da çok istemişti.

Beşiktaş'ta dev operasyon! İşte gidecek isimler

Serdar Aziz için Beşiktaş'ın da ilgisi hala devam ediyor. Sezon sonu Beşiktaş dahil olmak üzere boşa çıkacak deneyimli futbolcuya birçok kulüp imza attırmaya çalışacak. Haber Global'in haberine göre; ligin en kaliteli yerli stoperlerinden biri olan ve yabancı kuralından dolayı birçok kulübün kadrosunda görmek istediğiSezon sonu Beşiktaş dahil olmak üzere boşa çıkacak deneyimli futbolcuya birçok kulüp imza attırmaya çalışacak. Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oluyor! İngiltere yolcusu... Bu sezon 13 maçta forma giyen Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla toplam 77 maça çıkıp 8 gol kaydetti.