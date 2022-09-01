Beşiktaş, genç stoperi Serdar Saatçı'nın Portekiz'in Braga kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten Serdar Saatçı'nın transferiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı'nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı'ya Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz."

SERDAR SAATÇI: "BEN BİR SAVAŞÇIYIM"

Braga da sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden Serdar'ın transferini resmen duyurdu. Portekiz kulübünün sosyal medya hesabından bir video yayınlanırken, genç stoper videoda "Ben Serdar Saatçı. Ben bir savaşçıyım" ifadelerini kullandı.

1.5 MİLYON AVRO BONSERVİS VE 1 MİLYON AVRO BONUS

Braga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise 19 yaşındaki stoper için Beşiktaş'a 1.5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Portekiz kulübü, anlaşmada 1 milyon avroluk da bonusun yer aldığını bildirdi. Braga ayrıca Serdar Saatçı'nın bir sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.

SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON AVRO

Serdar Saatçı ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Portekiz temsilcisi, genç stoperin sözleşmesinde 40 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi olduğunu da açıkladı.

BRAGA İLE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Siyah-Beyazlı kulübün bir süredir kadro dışı bıraktığı ve transfer görüşmelerine izin verdiği Serdar Saatçı dün sağlık kontrollerinden geçti, bu sabah ise yeni takımı ile ilk antrenmanını yaptı. Daha sonra yeni takımını formasını giyen genç oyuncu 5 numaralı Braga forması ile poz verdi.

16 YAŞINDAN BERİ ÖZEL HOCASI İLE ÇALIŞIYOR

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi kadro dışı kalsa da yeni sezon için hazırlıklarına hiç ara vermedi.

Ümit Milli oyuncu, bireysel kuvvet ve kondisyon antrenörü Samet Kösemen ile sezonun bitmesinin hemen ardından bireysel olarak çalışmalarına start verdi. Sonra takımla çalışmalara katıldı ama teknik direktörü Valerien İsmael ile yaşadığı tartışma sonrası ayrılık kararı aldı. Serdar Saatçı 16 yaşından beri sık sık çalıştığı bireysel antrenörü Samet Kösemen ile yaptığı planlamalar sonrasında Portekiz Ligi'ne gitmeyi başardı. Serdar Saatçı antrenman eksiği olmadığını ve göreve hazır olduğunu belirtti.