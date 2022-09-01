Beşiktaş, genç stoperi Serdar Saatçı'nın Portekiz'in Braga kulübüne transfer olduğunu açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten Serdar Saatçı'nın transferiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı'nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı'ya Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz."
Braga da sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden Serdar'ın transferini resmen duyurdu. Portekiz kulübünün sosyal medya hesabından bir video yayınlanırken, genç stoper videoda "Ben Serdar Saatçı. Ben bir savaşçıyım" ifadelerini kullandı.
Braga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise 19 yaşındaki stoper için Beşiktaş'a 1.5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Portekiz kulübü, anlaşmada 1 milyon avroluk da bonusun yer aldığını bildirdi. Braga ayrıca Serdar Saatçı'nın bir sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.
Serdar Saatçı ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Portekiz temsilcisi, genç stoperin sözleşmesinde 40 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi olduğunu da açıkladı.
Siyah-Beyazlı kulübün bir süredir kadro dışı bıraktığı ve transfer görüşmelerine izin verdiği Serdar Saatçı dün sağlık kontrollerinden geçti, bu sabah ise yeni takımı ile ilk antrenmanını yaptı. Daha sonra yeni takımını formasını giyen genç oyuncu 5 numaralı Braga forması ile poz verdi.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi kadro dışı kalsa da yeni sezon için hazırlıklarına hiç ara vermedi.
Ümit Milli oyuncu, bireysel kuvvet ve kondisyon antrenörü Samet Kösemen ile sezonun bitmesinin hemen ardından bireysel olarak çalışmalarına start verdi. Sonra takımla çalışmalara katıldı ama teknik direktörü Valerien İsmael ile yaşadığı tartışma sonrası ayrılık kararı aldı. Serdar Saatçı 16 yaşından beri sık sık çalıştığı bireysel antrenörü Samet Kösemen ile yaptığı planlamalar sonrasında Portekiz Ligi'ne gitmeyi başardı. Serdar Saatçı antrenman eksiği olmadığını ve göreve hazır olduğunu belirtti.