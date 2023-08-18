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Spor

Beşiktaş, Sergio Ramos için kararını verdi!

Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan başarılı savunmacı Sergio Ramos'un transferinden mali şartlar nedeniyle vazgeçti.

Sabah18 Ağustos 2023 Cuma 18:41 - Güncelleme:
Beşiktaş, Sergio Ramos için kararını verdi!
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Beşiktaş, İspanyol stoper Sergio Ramos ile ilgili kararını verdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ramos'un transferinden vazgeçti.

37 yaşındaki futbolcunun abisi Rene Ramos ile görüşen Beşiktaş, Ramos'un mali koşulları nedeniyle bu transferi rafa kaldırdı.

Kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.

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