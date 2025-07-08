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Spor

Beşiktaş, sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

AA8 Temmuz 2025 Salı 22:33 - Güncelleme:
Beşiktaş, sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve top kapmayla başlayan günün ikinci idmanı, bitiricilik ve yan top uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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