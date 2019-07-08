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Beşiktaş sezonu 5 eksikle açtı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başladı.

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Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin bakımda olması nedeniyle ilk çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk çalışma, koşuyla başladı. İdmanın kalan bölümünde gruplar halinde pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Vida korkuttu

Siyah-beyazlı ekibin Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, kısa süreli sakatlık yaşadı.

Pas ve top kapma çalışması sırasında Jeremain Lens ile diz dize çarpışan Vida, tedavisinin ardından idmana döndü.

Genç oyuncular kadroda

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, altyapıdan 8 futbolcuyu sezon öncesi çalışmalarına aldı.

Avcı, kiralıktan dönen Umut Nayir, Sedat Şahintürk ile geçen sezon kadro dışı bırakılan Orkan Çınar'ın yanı sıra, genç oyuncular Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz, Erdem Seçgin, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Oğuzhan Akgün ve Kerem Kalafat'ı kadroya dahil etti.

Beş eksik

Beşiktaş'ın ilk antrenmanına 5 futbolcu katılmadı.

Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın ameliyat edilmesi, Enzo Roco, Gary Medel ve Atiba Hutchinson'ın ise izinli olmaları nedeniyle idmanda yer almadığı bildirildi.

Kadroda düşünülmeyen Aras Özbiliz, sağlık kontrolünden geçmesine rağmen yeni sezon hazırlıkları kadrosuna dahil edilmedi.

Ahmet Kavalcı'dan yeni sezon temennisi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, yeni sezon öncesi iyi dileklerini aktardı.

Antrenman öncesi Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile basın mensuplarının yanına gelen Kavalcı, "Yeni sezon herkes için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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