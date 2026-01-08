İSTANBUL 16°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0441
  • EURO
    50,257
  • ALTIN
    6156.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam etti
Spor

Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam etti

Antalya'nın Belek bölgesinde sezonun ikinci yarısına hazırlanan Beşiktaş bugün gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 22:21 - Güncelleme:
Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam etti
ABONE OL

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Yağmur altında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam antrenmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlıların, taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığını atlatan Cengiz Ünder takımla birlikte çalışmalara başladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.