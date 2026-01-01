İSTANBUL 3°C / 0°C
  Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı
Spor

Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

1 Ocak 2026 Perşembe 21:49
Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bir haftalık iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan oyuncular, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek.

Yarın saat 11.00'de yapacağı idman sonrası özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlı ekip, 10 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

