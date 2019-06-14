Tolga Zengin'in mukavelesi sona erdikten sonra kaleci konusunda maaş bütçesi rahatlayan Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir ile anlaştı.

Daha önce 29 yaşındaki file bekçisiyle el sıkışan Siyah-Beyazlılar, son pürüzleri de gidirip bu transferi noktaladı.

Yıllık 750 bin Euro (5 milyon TL) ücret karşılığında Ertaç Özbir, Beşiktaş'a imza atacak. Mukavelenin 1+1 senelik yapılması planlanıyor.

Beşiktaş'ta Ertaç için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenilirken, kısa zamanda resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

(Sporx)