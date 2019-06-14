Beşiktaş sezonun ilk transferini yaptı: Ertaç Özbir
Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı. Transfer kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.
Tolga Zengin'in mukavelesi sona erdikten sonra kaleci konusunda maaş bütçesi rahatlayan Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir ile anlaştı.
Daha önce 29 yaşındaki file bekçisiyle el sıkışan Siyah-Beyazlılar, son pürüzleri de gidirip bu transferi noktaladı.
Yıllık 750 bin Euro (5 milyon TL) ücret karşılığında Ertaç Özbir, Beşiktaş'a imza atacak. Mukavelenin 1+1 senelik yapılması planlanıyor.
Beşiktaş'ta Ertaç için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenilirken, kısa zamanda resmi duyurunun yapılması bekleniyor.
(Sporx)
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