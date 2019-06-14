26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8906
  • 6,6237
  • 255.664
  • 90.660
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş sezonun ilk transferini yaptı: Ertaç Özbir

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı. Transfer kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tolga Zengin'in mukavelesi sona erdikten sonra kaleci konusunda maaş bütçesi rahatlayan Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir ile anlaştı.

Daha önce 29 yaşındaki file bekçisiyle el sıkışan Siyah-Beyazlılar, son pürüzleri de gidirip bu transferi noktaladı.

Yıllık 750 bin Euro (5 milyon TL) ücret karşılığında Ertaç Özbir, Beşiktaş'a imza atacak. Mukavelenin 1+1 senelik yapılması planlanıyor.

Beşiktaş'ta Ertaç için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenilirken, kısa zamanda resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

(Sporx)

 

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bulgaristan, Türkiye'ye iade etti

Bulgaristan, Türkiye'ye iade etti

Avrupa'da ilginç girişim! Turist sayısını azaltmak için harekete geçtiler

Avrupa'da ilginç girişim! Turist sayısını azaltmak için harekete geçtiler

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenler şoke oldu

Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenler şoke oldu

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Türkiye'nin yükselişi İspanya'yı vurdu

Türkiye'nin yükselişi İspanya'yı vurdu

'Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasında'

'Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasında'
 

POPÜLER HABERLER

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Yılanla dans! İşte böyle avladı...

Yılanla dans! İşte böyle avladı...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Muhtaç yaşlıya 601 lira

Muhtaç yaşlıya 601 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA