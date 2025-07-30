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Spor

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosunu duyurdu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Siyah-beyazlılar rövanş karşılaşması öncesinde kamp kadrosunu duyurdu.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:26 - Güncelleme:
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosunu duyurdu
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer süreci devam eden Gedson Fernandes'in yanı sıra, Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu yer almadı.

Polonya'ya gidecek kafilede yer alan futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroy, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş müsabakası, Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

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