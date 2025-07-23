İSTANBUL 40°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4552
  • EURO
    47,5449
  • ALTIN
    4457.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçına hazır!
Spor

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçına hazır!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yarın sahasında oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçına hazır!
ABONE OL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümde ise, Shakhtar maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş katılmadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Tüpraş Stadı'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.