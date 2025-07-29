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Spor

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçına hazırlanıyor

Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın başında olduğu Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA29 Temmuz 2025 Salı 14:14 - Güncelleme:
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçına hazırlanıyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularının ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Krakow kentine gidecek. Siyah-beyazlı ekip, saat 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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