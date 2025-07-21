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Spor

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk mesaisinde

Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk mesaisinde
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanı, Başkan Serdal Adalı da takip etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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