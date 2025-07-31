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Spor

Beşiktaş, Shakhtar maçına 4 değişiklikle çıktı

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ilk maça göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
Beşiktaş, Shakhtar maçına 4 değişiklikle çıktı
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'nın Krakow kentinde karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4-2 yenilgiyle sona eren ilk maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Reymana Stadı'ndaki maçta Norveçli teknik adam, Jurasek-Emirhan Topçu, Gedson Fernandes-Joao Mario, Orkun Kökçü-Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica-Ernest Muçi değişikliklerini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı teknik adam, Shakhtar Donetsk karşısına Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.

- JURASEK KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Beşiktaş'ın bu sezon Arthur Masuaku'nun yerine kadrosuna kattığı David Jurasek, karşılaşma başlangıcında yedek kulübesinde yer aldı.

İlk maçta yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen Jurasek, rövanş müsabakasında Solskjaer tarafından kulübeye çekildi. Jurasek'in yerine ise Emirhan Topçu görev yaptı.

- KANATLAR DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iki kanatta da değişikliğe gitti.

Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yokluğunda teknik direktör Solskjaer'in tercihi Joao Mario oldu. Siyah-beyazlı teknik adam ilk maçta sol kanatta görev yapan Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmasının ardından Joao Mario'yu o bölgede oyuna başlattı.

Norveçli teknik adam, sağ kanatta ise Rashica'yı yedek soyundururken Kosovalı oyuncunun yerine Muçi'ye forma verdi.

- BAŞKAN TAKIMI STADA UĞURLADI

Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takıma başarılar dileyerek yolcu etti.

Takımın kaldığı otele gelerek Beşiktaşlı futbolcularla kısa süre vakit geçiren Adalı, takımın otobüse binmesi öncesinde teknik direktör Solskjaer ile görüştü ve oyunculara başarı diledi.

- ORKUN "RİSKE" EDİLMEDİ

Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferleri arasında yer alan Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında "riske" edilmedi.

Tedavisi devam eden milli oyuncu, dün yapılan son antrenmana çıkmasına rağmen sağlık kuruluyla yapılan değerlendirmenin ardından maçta yedek kulübesinde görev bekledi.

- BEŞİKTAŞLILAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar Polonya'da oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu.

Siyah-beyazlı futbolseverler, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Türkiye'den de müsabakayı takip etmek için Krakow'a gelerek takımlarına destek verdi.

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