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Spor

Beşiktaş, Shakhtar maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 19:56 - Güncelleme:
Beşiktaş, Shakhtar maçına hazır
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'nın Krakow kentinde karşılaşacak Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Maçın oynanacağı Reymana Stadı'ndaki idmanın 15 dakikalık basına açık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon çalışmalarının ardından taktik antrenmana geçti.

Tedavisine devam edilen ancak idmanda yer alan Orkun Kökçü'nün yarın oynayıp oynamayacağına sağlık kuruluyla yapılacak değerlendirme sonrası karar verileceği öğrenildi.

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