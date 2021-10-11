İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2021 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,0002
  • EURO
    10,4065
  • ALTIN
    507.69
  • BIST100
    1416.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Siirtli öğrencileri sevindirdi
Spor

Beşiktaş Siirtli öğrencileri sevindirdi

Beşiktaş'ta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Siirtli öğrencilere giyim yardımında bulundu.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 17:02
ABONE OL

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Siirt'teki Çevik Ersin Temel İlkokulu ile Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş formasından oluşan giysilerin dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, "Bugün Siirt'e geldik. İstanbul'dan Siirtli çocuklarımıza yardım getirdik. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticilerimiz ve futbolcularımızın katkısıyla bu değerli ilimize yardım getirdik. Aynı zamanda futbolcularımız ve sanatçılarımızın imzaladığı formanın açık artırma usulü satışından elde edilecek gelir Siirt Kadın Sığınma Evi'ne bağışlanacak." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.