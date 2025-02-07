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Spor

Beşiktaş, Sivasspor maçı kamp kadrosunu duyurdu

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 15:40 - Güncelleme:
Beşiktaş, Sivasspor maçı kamp kadrosunu duyurdu
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Sivasspor'a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar,bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

Siyah-beyazlıların, Antalyaspor maçı kamp kadrosu ise şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap."

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