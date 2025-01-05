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Spor

Beşiktaş, Sivasspor mesaisinde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

AA5 Ocak 2025 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Beşiktaş, Sivasspor mesaisinde
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Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu ilk maçında Net Global Sivasspor ile 7 Ocak Salı günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmayla devam eden idman, çift kale maçlarla tamamlandı. Ayrıca Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular da salonda yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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