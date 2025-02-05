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Spor

Beşiktaş, Sivasspor mesaisine başladı

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

IHA5 Şubat 2025 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
Beşiktaş, Sivasspor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kırklarelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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