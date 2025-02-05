Beşiktaş, Sivasspor mesaisine başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kırklarelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.