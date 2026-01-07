İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Beşiktaş sol bek mesaisinde! Tek aday Lucas Piton

Ara transfer döneminde kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip, Vasco da Gama forması giyen Lucas Piton'u gündemine aldı. İşte detaylar...

AKŞAM7 Ocak 2026 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Beşiktaş sol bek mesaisinde! Tek aday Lucas Piton
Beşiktaş'ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Listenin ilk sırasında yer alan Jaouen Hadjam'ın sakatlığı sonrası planları altüst olan yönetim, Vasco da Gama forması giyen Lucas Piton'u gündemine aldı. Bir ay süren diz sakatlığını geride bırakarak antrenmanlara başlayan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık raporları titizlikle inceleniyor.

7 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Vasco da Gama, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncusu için 7 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Siyah-Beyazlı kulüp, bu rakamı 5 milyon euro seviyelerine çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Piton ile bazı İtalyan kulüpleri de yakından ilgileniyor. Başarılı sol bek, geçtiğimiz sezon Vasco da Gama formasıyla çıktığı 55 karşılaşmada 1 gol ve 11 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

