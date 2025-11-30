İSTANBUL 15°C / 10°C
Spor

Beşiktaş son 6 deplasman maçında yenilmedi

Beşiktaş, ligdeki istikrarsız görüntüsüne rağmen son 6 deplasman maçında yenilmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dış sahada önemli bir seri yakaladı.

HABER MERKEZİ30 Kasım 2025 Pazar 22:47 - Güncelleme:
Bu sezon ortaya koyduğu istikrarsız performansla şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, son dönemde deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı son 6 deplasman maçında rakiplerine yenilmeyen siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu süreçte Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı.

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 2 maçta ise Alanyaspor ve Göztepe'ye mağlup oldu.

