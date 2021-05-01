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Spor

Beşiktaş sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tebrik

Beşiktaş evinde ağırladığı Hatayspor'u 7-0'lık flaş skorla geçti. Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin Hatayspor karşısında oynadığı futbol büyük beğeni toplarken, Beşiktaş taraftarının yanı sıra, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını da mest etti, sosyal medya adeta ayağa kalktı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:02 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:16
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Süper Lig'in 39. haftanın en kritik maçlarından birisinde Hatayspor'u Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında şov yaptı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, oldukça zor geçmesi beklenen karşılaşmada Avrupa Ligi hedefi olan Hatayspor'u sahadan sildi. Bir dakika olsun tempoyu düşürmeyen ve golleri art arda bularak sahadan 7-0 galip ayrılan Beşiktaş, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.

Beşiktaş taraftarı, takımlarının aldığı skor ve oynadığı oyunla mest olurken, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı da liderin performansına kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, "Bir Fenerbahçeli/Galatasaraylı olarak" söz başlangıcıyla Beşiktaş'ı tebrik etti.

'Bir Fenerbahçeli' ve 'Bir Galatasaraylı' hashtagi kısa süre içerisinde trend topic sırasında zirveye yerleşti. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'ın 9 puan önünde bulunuyor.

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