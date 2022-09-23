Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan önemli açıklamalar...

İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları;

"Kadromuza kattığımız oyuncuların toplam maaşı yaklaşık 13.5 milyon euro. Alex Teixeira, geçtiğimiz sezon başarısız olduğu için tüm alacaklarından vazgeçerek takımdan ayrıldı. Böyle karakterli oyuncularla çalışmak bizim için çok önemli. Salih Uçan, milli takıma çağırılmadığı için hepimiz üzüldük. Asıl hayal kırıklığım, Salih'in boyu kısa olduğu için alınmadığı söylendi ancak sakatlıklar sonucunda alınan oyuncuların kafa topu kazanma istatistikleri, Salih'in istatistiklerinden daha düşük."

ERSİN DESTANOĞLU'NUN PERFORMANSI

"Ersin Destanoğlu çok karakterli bir futbolcu, sözleşmesi bitince bedava gidecek bir oyuncu değil. Biz yeri ve zamanı geldiğinde, kontratını uzatabileceğimizi düşünüyoruz. Ancak yeni teklifler gelirse tabii ki değerlendirip konuşuruz."

"GENÇ OYUNCULAR BİR SENE DAHA KALABİLİRDİ"

"Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'ın Avrupa'ya gitmeleri için erken olduğunu söyledik. Bence bir sene daha kalabilirlerdi. Biz zaten hayali olan oyunculara izin veririz. İnşallah çok başarılı olurlar."

"Maçların belirli bölümlerinde kontrolü kaybetmemiz normal. Gelişen bir takımız. Yoğunluk kazanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız belirli maçlarda yüksek tempoya çıktık ve rakiplerimizi zor duruma soktuk. Ben buna herkesin katılacağını düşünüyorum".

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz."

RACHİD GHEZZAL SORUSU ÜZERİNE;

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı dışında bir problemi yok. Sahada olamadığı için çok rahatsız. Büyük olmasa da hareketlerini etkileyen bir sakatlık geçirdi. Umuyorum gelecek hafta takımla beraber çalışmalara başlar

TRANSFER KONUSU

"Redmond'u taraftar çok sevdi, takım oyuncusu diyebileceğimiz bir futbolcu. Şu an 1 yıllık sözleşmesi var ancak umuyorum uzun yıllar bizimle devam eder."

"Kiralık olan futbolcularımızın satın alma opsiyonları var ancak hepsi için pazarlık yapmak istiyoruz. Oyuncular iyi performans verip, burada mutlu olurlarsa devam etmek isteriz. Daha erken, ilerleyen süreçte bize gelecek raporlara göre gerekeni yapacağız."

"Transfer konusunda hemen hemen istediğimiz her şeyi yaptık. Birinci ya da ikinci tercihlerimizin hepsini kadromuza kattık."

"Dele Alli listemizde olan bir oyuncu değildi ancak böyle fırsat transferleri olabiliyor. Biz de böyle bir oyuncuyu kadromuza katmak istedik."

"Isak Hien istediğimiz bir oyuncuydu ancak Verona'ya gitti. Biraz aklımda kalan bir oyuncu. O transferdeki sorun Türkiye'deki yabancı sınırıydı."

"İkna bana doğru bir kelime gibi gelmiyor, transferde iki taraf da birbirini ikna etmeli. İnsanların bilmediği birçok oyuncuyla görüştük, bizi ikna etmeyenler de oldu. Bizi tatmin etmeyen, o inancı görmediğimiz çok fazla oyuncu vardı ve onları kadromuza katmadık."

"Weghorst'un eşinin hamile olması sebebiyle görüşmelere doktorumuz da dahil oldu. Oyuncularımızın sosyal hayatları, çocuklarının okuyacağı okullar... Hepsi bizim için çok önemli. Doğum da bizim doğumumuz, çocukların okulu da bizim okulumuz."

"KURAL HERKESE EŞİT UYGULANSIN"

"Kuralların herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bazı rakiplere çalınan penaltılar bize çalınmıyor. Bunları bahane olarak kullanıp arkasına sığınmayız ancak bu tarz olaylara göz yumamayız. Yaşananları herkes görüyor. Her maçta bir standart olmalı."

"JOSEF DE SOUZA'NIN FİKRİ DEĞİŞEBİLİR"

"Josef bizim kaptanımız, çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Yaşadıklarına tepki gösterip üzülmekte haklı. Ancak ben fikirlerinin değişeceğini ve bizimle kalacağını düşünüyorum. Onunla sürekli konuşuyoruz."



"YABANCI SINIRINI ASLA ANLAMLANDIRAMIYORUM"

"Yabancı sınırını asla anlamlandıramıyorum. Düşünüyorum ve mantıklı gelmiyor. Yabancı serbest bırakıldığında da ne kadar iyi futbolcuların yetiştiğini biliyoruz. Serbestliğin oyuncu gelişimini etkilediğini düşünmüyorum. Sınır, rekabeti engelliyor."

"ONLAR BEŞİKTAŞ'I SEÇTİLER"

"Premier League denince herkes oyuncu getirmenin zor olduğunu söyledi ancak biz pek zorlanmadık. Kendimizi iyi ifade ettikten sonra, Beşiktaş'ı diğer ülkelerde bilmeyen yok. Yeni transferlerimize birçok teklif varken, onlar Beşiktaş'ı seçtiler."

"HAKEMİN TÜRK'Ü, YABANCISI OLMAZ"

"Hakemin Türk'ü ya da yabancısı olmaz. İyi olan maç hakem yönetmeli. Futbolcusu, sportif direktörü ya da hakemi... Türk-yabancı ayrımından ziyade ülkemizde işini iyi yapan kişiler görev almalı."

"TEK İSTEDİĞİMİZ DESTEK"

"Tek ihtiyacımız olan destek. Bizi eleştirmeyin demiyoruz ancak biz şampiyonluğa çok inanıyoruz ve desteğinizi bekliyoruz. Taraftar olmadan ne transfer oluyor ne de maç kazanılıyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum."

"LİGİN BAŞINDAYIZ"

"Fenerbahçe maçı önemli bir müsabaka. Ölüm kalım maçı gibi yansıtılsa da ligin çok başındayız, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Umuyorum güzel bir skor alacağız."