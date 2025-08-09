İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçı biletlerini yarın BJK SuperApp'te ön satışa sunacak.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı biletleri satışa çıkıyor
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, müsabakanın biletlerini yarın satışa sunacak.

İlk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek biletler, 11 Ağustos Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 25 bin lira

VIP 101-126: 22 bin lira

1. Kategori: 7 bin lira

2. Kategori: 6 bin lira

3. Kategori: 5 bin lira

4. Kategori: 4 bin 500 lira

5. Kategori: 4 bin lira

6. Kategori: 3 bin 500 lira

Doğu Üst: 4 bin lira

7. Kategori: Bin 500 lira

8. Kategori: Bin 250 lira

